Харьковские тренеры Александр Призетко и Максим Калиниченко уволены из житормирского "Полесья"

22 августа 2018 г. 13:19
Источник: sport.ua
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Главный тренер футбольного клуюа «Полесье» (Житомир) Александр Призетко и его помощник Максим Калиниченко уволены из клуба.

Новым главным тренером житомирской команды назначен экс-тренер «Полтавы» Анатолий Бессмертный. Под его руководством полтавский клуб в прошлом сезоне получил право на выступления в УПЛ, но затем был расформирован.

После 5 туров житомирская команда, выступавшая под руководством харьковских тренеров Призетко и Калиниченко, шла на 8-м месте в группе "А" Второй лиги. «Полесье» выиграло только один матч, еще 3 сыграло вничью и еще раз проиграло.

Призетко и Калиниченко начали работу в «Полесье» в конце декабря 2017 года, вскоре после того, как Призетко был уволен с поста главного тренера харьковского "Металлиста 1925".

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