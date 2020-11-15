Харьковский арбитр Екатерина Монзуль вошла в историю и довела до слез футболиста

15 ноября 2020 г. 12:23
Автор: Виталий Лабскир
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Впервые в истории матч мужских сборных обслужила женская бригада судей. На поединке Лиги Наций Сан-Марино - Гибралтар работала украинская женская бригада во главе с арбитром в поле харьковчанкой Екатериной Монзуль.

Во втором тайме Монзуль дала прямую красную карточку капитану сборной Сан-Марино Давиде Симончини, Тот даже расплакался из-за удаления с поля.

Cам же матч сборных футбольных "карликов" завершился вничью - 0:0. При этом футболисты Сан-Марино и Гибралтара за 90 минут нанесли в общей сложности лишь один удар в створ ворот.

Видео: 

San Marino 0:0 Gibraltar

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