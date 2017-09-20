Харьковский баскетболист Алексей Печеров трудоустроился в Катаре

Бывший форвард сборной Украины, воспитанник харьковского баскетбола Алексей Печеров новый сезон проведет в чемпионате Катара.

Печеров согласовал контракт с катарским клубом "Аль-Шамаль". Подробности соглашения неизвестны.

Прошлый сезон Печеров пропустил из-за травмы. Последним клубом в карьере 31-летнего форварда является ливанский "Сагесс". В чемпионате Ливана Печеров отыграл пять матчей, набирая в среднем за игру по 12,8 очка и 8,2 подбора.

В Украине Печеров поиграл в харьковском "Политехнике", БК "Киев и "Азовмаше", а в Европе Алексея помнят по выступлениям в "Пари Баскет Расинге", "Милане", "Валенсии" и "Калеве".

В НБА Алексей Печеров с 2007 по 2010 года в составе "Вашингтона" и "Миннесоты" отыграл 111 матчей, набирая в среднем за игру по 3,9 очка и 2,4 подбора.