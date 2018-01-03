Харьковский боксер Александр Гвоздик на пути к чемпионскому поясу

03 января 2018 г. 16:40
Источник: ТСН
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Непобедимый украинский боксер полутяжелого веса харьковчанин Александр Гвоздик официально стал участником специального турнира за пояс чемпиона мира по версии WBC.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман одобрил проведение двух боев в полутяжелом весе.

Так, в этом турнире встретятся чемпион мира по версии WBC Адонис Стивенсон и Баду Джек, который владеет титулом WBA Super, а также украинец Гвоздик и колумбиец Елейдера Альварес.

Ориентировочные даты боев Стивенсон-Джек и Гвоздик-Альварес не уточняются, но победители двух поединков должны будут сразу же встретиться.

Таким образом, Гвоздик к концу 2018 года может повторить достижение Василия Ломаченко и Александра Усика и стать чемпионом мира на профи-ринге.

 

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