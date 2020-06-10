Харьковский боксер Александр Гвоздик, оправдывающий Россию в войне против Украины, внезапно завершил спортивную карьеру

33-летний харьковский боксер-профессионал, экс-чемпион мира Александр Гвоздик объявил об уходе с ринга.

В любительском боксе харьковчанин Александр Гвоздик становился бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне.

В профессиональном боксе Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, однако в следующем же бою его потерял, проиграв техническим нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву. Тот бой против Бетербиева 18 октября 2019 года, как оказалось, стал последним в карьере Гвоздика.

Решение завершить карьеру выглядит неожиданно. Во всяком случае, в феврале этого года Гвоздик написал на своей странице в Instagram Гвоздик написал: "Я полностью перезаряжен, готов покорять новые высоты". А еще в мае нынешнего года харьковский боксер, проживающий в США, выкладывал фотографии со своих тренировок.

В послужном списке Александра на профессиональном ринге 17 побед при том самом одном поражении от Бетербиева.

Промоутер Гвоздика Эгис Климас пояснил, что Александр предпочел продолжению спортивной карьеры карьеру в бизнесе.

Следует добавить, что Гвоздик придержвается пророссийких, а не проукраинских взглядов. В одном из своих интервью изданию "Трибуна" о войне, развязанной Россией против Украины, он заявил:

Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю. То же самое Крым. Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее. Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело.

В том же интервью харьковский боксер, поддерживающий российскую военную агрессию, рассказал о своих симпатиях к мэру Харькова Геннадию Кернесу, приведя в качестве аргументов парк Горького и дороги :