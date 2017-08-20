Харьковский боксер Александр Гвоздик подтвердил свою славу нокаутера

Харьковский боксер полутяжелого веса (до 79,4 кг) провел свой 14-й бой на профессиональном ринге и одержал в нем 14-ю победу. При этом 12-ю - нокаутом. На сей раз от Гвоздика досталось американцу Крэйгу Бейкеру.

В бою за звание чемпиона Северной Америки по версии NABF, проходившем в американском городе Линкольн, развязка пришлась на 6-й раунд.

Гвоздик серией ударов потряс Бейкера, и после правого бокового американец повалился на ринг.

В принципе, рефери мог в этот момент уже останавливать поединок. Но бой был зачем-то продолжен, и Гвоздик тут же добил своего противника.

Рефери засчитал технический нокаут, когда Бейкер уже не мог сопротивляться, но еще оставался на ногах.