Харьковский боксер Александр Гвоздик защищает Россию в войне против Украины

Чемпион мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе харьковчанин Александр Гвоздик открыто заявил о своей пророссийской позиции.

Гвоздик дал развернутое интервью изданию "Трибуна", затронув не только спортивные вопросы.

О войне, развязанной Россией против Украины, Гвоздик заявил следующее:

Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю. То же самое Крым. Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее. Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело.

Также Гвоздик уже традиционно признался в своих симпатиях к мэру Харькова Геннадию Кернесу: