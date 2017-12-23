Харьковский боксер-супертяж Алексей Мазикин нокаутирован в первом раунде

23 декабря 2017 г. 16:02
166 просмотров

42-летний харьковский боксер супертяжелого веса Алексей Мазикин никак не завершит свою спортивную карьеру. Он потрепел 9-е поражение в 10-ти последних боях. На сей раз Мазикин в немецком Гамбурге проиграл нокаутом хорвату Агрону Смакичи.

В первом же раунде соперники пошли без разведки в активный размен ударами. Смакичи оказался более стойким. Мазикин же, пропустив на исходе первой минуты боя правый в голову, не сумел подняться с настила ринга до счета "десять".

У Мазикина это уже 12-е поражение, в том числе 7-е нокаутом, в 28-ми боях, проведенных на профессиональном ринге.

В профессионалы Мазикин ушел после Олимпиады 2004 года.

В Харькове этот боксер печально известен своей силовой поддержкой Антимайдана.

Бой Мазикина против Смакичи проходил в рамках вечера бокса, главным поединком в котором было противостояние экс-украинца Александра Димитренко, ставшего немцем, с сербом Мильяном Ровчаниным. Судьи зафиксировали в этом бою ничью по очкам.

 

Видео: 

AGRON SMAKICI vs. OLEKSY MAZIKIN

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.