Харьковский футболист донецкого "Шахтера" получил тяжелую травму

22 мая 2020 г. 12:51
Автор: Виталий Лабскир
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Официальный диагноз - перелом левой лодыжки большеберцовой кости.

Сайт донецкого "Шахтера" сообщил, что травму получил 21-летний футболист команды Валерий Бондарь. Восстановление после таких травм занимает до трех месяцев.

Бондарь во время карантина находился дома, в Харькове, индивидуально поддерживая здесь спортивную форму. После того, как были разрешены командные тренировки, Валерий отправился в Киев и тренировался в стане "Шахтера".

Нынешний сезон для Валерия Бондаря теперь, в любом случае, завершен.

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