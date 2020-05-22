Харьковский футболист донецкого "Шахтера" получил тяжелую травму

Официальный диагноз - перелом левой лодыжки большеберцовой кости.

Сайт донецкого "Шахтера" сообщил, что травму получил 21-летний футболист команды Валерий Бондарь. Восстановление после таких травм занимает до трех месяцев.

Бондарь во время карантина находился дома, в Харькове, индивидуально поддерживая здесь спортивную форму. После того, как были разрешены командные тренировки, Валерий отправился в Киев и тренировался в стане "Шахтера".

Нынешний сезон для Валерия Бондаря теперь, в любом случае, завершен.