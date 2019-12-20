Харьковский футболист киевского "Динамо" и сборной Украины угодил в допинговый скандал

20 декабря 2019 г. 17:54
Автор: Виталий Лабскир
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Футбольный клуб "Динамо" (Киев) сделал официальное заявление, касающееся 23-летнего нападающего этой команды харьковского футболиста Артема Беседина.

Заявление, размещенное на официальном сайте киевского "Динамо", выгладит таким образом:

19 декабря 2019 года ФК «Динамо» Киев» был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК «Динамо» Киев» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур.

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