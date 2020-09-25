Харьковский футболист второй раз подряд принес в овертайме победу своей армянской команде

Ереванский “Арарат-Армения” пробился в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы. При этом “палочкой-выручалочкой” стал украинский футболист Сергей Вакуленко, родившийся в Харькове

Сначала в матче 2-го квалификационного раунда против люксебургской “Фолы”, который “Арарат-Армения” выиграл 4:3, Вакуленко забил победный гол в овертайме.

И, вот, теперь, в 3-м квалификационном раунде в поеднике против словенского “Целе” “Арарат-Армения” добыл минимальную победу 1:0. При этом победный гол был забит в овертайме – на 111-й минуте матча, и вновь автором гола стал Вакуленко.

В квалификационном раунде плей-офф за выход в групповую стадию Лиги Европы соперником армянской команды харьковчанина Сергея Вакуленко будет сербская “Црвена Звезда”.