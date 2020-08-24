Харьковский футболист забил гол за “Арарат-Армению”

24 августа 2020 г. 18:53
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Воспитанник харьковского футбола помог своей армянской команде уйти от поражения

Набирает обороты чемпионат Армении по футболу сезона 2020/21 гг. Действующий чемпион страны ереванский «Арарат-Армения» во 2-м туре принимал команду «Гандзасар» из Капана.

Футболист «Гандзасара» Гегам Арутюнян в конце первого тайма открыл счет. В результате «Арарату-Армении» пришлось отыгрываться. Удалось это сделать благодаря голу украинского легионера – харьковчанина Сергея Вакуленко (ниже в видеообзоре матча гол Вакуленко на 2:30).

В итоге – ничья 1:1. При этом «Арарат-Армения» уже второй тур подряд играет вничью.

Видео: 

Ararat-Armenia - Gandzasar 1:1, Vbet Armenian Premier League 2020/21, Week 02

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53