Харьковский футболист забил гол за турецкий "Адана Демирспор"

16 марта 2019 г. 16:51
Автор: Виталий Лабскир
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Воспитанник харьковского футбола Александр Гладкий, выступающий за турецкий "Адана Демирспор", оказался полезным своей команде в матче против "Элязыгспора".

Это был поединок 26-го тура Первой лиги чемпионата Турции. На 8-й минуте в ворота "Элязыгспора" был назначен 11-метровый удар, и Гладкий реализовал этот пенальти, пробив в нижний угол. Так счет был открыт.

После забитого гола Гладкий и партнеры по команде подбежали к сектору с болельщиками "Адана Демирспора", и фаны стали синхронными полонами благодарить Гладкого, у которого это уже 4-й забитый го в сезоне.

Сам матч завершился со счетом 2:0. Команда Гладкого идет в турнирной таблице Первой лиги чемпоината Турции на 8-м месте. 

 

Видео: 

Bir evim elazığspor - ADANA DEMİRSPOR (anlık gol)

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