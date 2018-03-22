Харьковский "Гелиос" не сможет сыграть свой первый весенний матч в Харькове

Матч 24 тура Первой лиги "Гелиос" – ПФК "Сумы" из-за плохих погодных условий состоится не в Харькове.

Футбольный клуб "Гелиос" в последнее время делал все возможное и практически до последнего надеялся на то, что погода станет по-настоящему весенней и поспособствует улучшению качества поля домашнего клубного стадиона – "Гелиос-Арены". Однако небесная канцелярия не смилостивилась, а, наоборот, лишь ухудшила и без того не самые комфортные для проведения футбольного матча условия. В сложившихся обстоятельствах руководство клуба и тренерский штаб команды были вынуждены рассматривать другие варианты места проведения дебютного в 2018 году домашнего матча "солнечных".

Выбор пал на искусственное поле загородной базы ФК "Полтава" в селе Копыли, где, напомним, в минувшее воскресенье, 18 марта, "Гелиос" провел гостевой матч 23 тура против "Нефтяника-Укрнафта". Навстречу проведению поединка в 130 км от Харькова пошли и гости – "муниципалы" Сум, а также Администрация Профессиональной футбольной лиги Украины. К сожалению, ввиду переноса матча в Копыли, пришлось скорректировать дату проведения встречи. Игра "Гелиос" – ПФК "Сумы" состоится не в воскресенье, 25 марта, а в понедельник, 26-го числа. Время начала – 15:00.

Футбольный клуб "Гелиос" искренне сожалеет о том, что его первая домашняя игра в весенней части первенства будет проведена не на клубной "Гелиос-Арене". Но таковы погодные обстоятельства непреодолимой силы, которые сложились в регионе.