Харьковский "Гелиос" проиграл ФК "Полтаве" при предвзятом судействе

Скандальным вышел матч 31-го тура первой лиги украинского футбола между харьковским "Гелиосом" и ФК "Полтавой".

"Полтаве", вышедшей после этого матча на 1-е место в турнирной таблице, очень нужно было победить, и гости добились своего. Благодаря голевому дублю Александр Ковпака, "Полтава" победила 2:0.

При этом в концовке первого тайма - при счете 1:0 произошел крайне скандальный эпизод - футболист "Полтавы" выбил в падении рукой мяч, летевший в ворота его команды. Арбитр из Донецкой области Юрий Иванов вместо назначения 11-метрового в ворота "Полтавы" и удаления игрока полтавчан за фол последней надежды удалил капитана "Гелиоса" Игоря Луценко за споры с судьей. После чего арбитр ошибался в пользу "Полтавы" еще и во втором тайме, и оставил "Гелиос" и вовсе вдевятером.

"Гелиос", имея 46 очков, сохраняет за собой 6-е место в турнирной таблице первой лиги украинского футбола.