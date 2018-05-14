Харьковский "Гелиос" уступил в родных стенах "Горняку-Спорту" из Горишних Плавней

14 мая 2018 г. 10:57
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В первой лиге украинского футбола продолжилась серия поражений харьковского "Гелиоса", испытывающего значительные кадровые проблемы из-за травм и дисквалификаций игроков команды.

В 33-м туре "Гелиос" принимал команду "Горняк-Спорт" из Горишних Плавней и уступил со счетом 1:3.

Это пятое подряд поражение "Гелиоса", включая одно техническое за невыезд в Винники на матч с "Рухом".

Имея 46 очков, "Гелиос" за тур до завершения первенства Украины в первой лиге, располагается в турнирной таблице на 8-м месте.

 

 

Видео: 

Геліос - Гірник-Спорт - 1:3

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