Харьковский "Гелиос" уступил в Турции "Слуцку" из Беларуси

04 марта 2018 г. 15:07
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Харьковский "Гелиос" провел на тренировочном сборе в Турции свой предпоследний контрольный поединок. Соперником подобечных Игоря Рахаева был СФК "Слуцк".

Матч вышел результативным. В нем было забито 6 голов.

"Гелиос" уступил со счетом 2:4. За "солнечных" забивали Сергей Лобойко и Игорь Луценко. У "Слуцка" хет-трик сделал Евгений Шикавка иеще один гол провел Игорь Бобко.

7 марта "Гелиос" сыграет с еще одной белорусской командой - "Торпедо-БелАЗом" из Жлобино, и 8 марта вернется домой, в Харьков, где будет завершать подготовку к старту весенней части первенства Украины в первой лиге.

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