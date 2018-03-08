Харьковский "Гелиос" завершил тренировочный сбор в Турции ничей с белорусским "Торпедо-БелАЗом"

Харьковский клуб первой украинской лиги "Гелиос" провел свой заключительный матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Игоря Рахаева была пятая команда по итогам прошлогоднего чемпионата Беларуси - "Торпедо БелАЗ" из Жодино.

Матч завершился безголевой ничьей - 0:0.

Следует добавить, что в "Торпедо-БелАЗе" на просмотре находится харьковский полузащитник Артем Поступаленко, последней командой которого был донецкий "Олимпик". Поступаленко весьма активно выглядел в матче против "Гелиоса", и в конце поединка имел хороший шанс забить гол.

Сегодня "Гелиос" возвращается домой, в Харьков и проведет в родных стенах заключительный этап подготовки ко вторй части первенства Украины в первой лиге.