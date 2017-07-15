Харьковский "Гелиос" заявился на сезон

15 июля 2017 г. 14:08
Источник: ФК "Гелиос"
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Харьковский футбольный клуб "Гелиос" прошел процедуру заявки на участие в первенстве Украины в Первой лиге сезона 2017/18 гг.

В заявочный лист команды вошел 21 футболист: три вратаря, семь защитников, восемь полузащитников и четыре нападающих.

Девять исполнителей впервые попали в заявку "солнечных". Все они пополнили ряды "Гелиоса" в ходе завершающегося летнего межсезонья. Это голкипер Никита Овчаров, защитники Вадим Счастливцев, Владимир Шопин, Артем Эдуардович Козлов, полузащитники Андрей Скарлош, Иван Быков, Игорь Кошман, Игорь Семенина и нападающий Артем Андреевич Козлов.

Вратари

№ 1. Сидоренко Денис (18.04.1989)

№ 51. Овчаров Никита (28.05.2000)

№ 71. Ерохин Максим (15.10.1997)

Защитники

№ 3. Счастливцев Вадим (18.04.1998)

№ 5. Лобойко Сергей (06.04.1985)

№ 7. Шопин Владимир (09.05.1991)

№ 20. Луценко Игорь (19.04.1986)

№ 23. Козлов Артем Эдуардович (10.02.1997)

№ 29. Глушицкий Илья (02.08.1993)

№ 49. Кравченко Владислав (23.02.1993)

Полузащитники

№ 8. Субочев Виталий (28.07.1988)

№ 9. Скарлош Андрей (25.06.1987)

№ 10. Кича Антон (01.05.1990)

№ 15. Быков Иван (07.07.2000)

№ 18. Гранкин Дмитрий (11.06.1990)

№ 19. Кошман Игорь (07.03.1995)

№ 21. Скоблов Дмитрий (30.11.1989)

№ 27. Семенина Игорь (01.01.1989)

Нападающие

№ 11. Ольховский Виталий (06.04.1993)

№ 16. Абеленцев Вадим (17.03.1996)

№ 17. Кравченко Сергей (23.03.1990)

№ 99. Козлов Артем Андреевич (12.08.1992)

 

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