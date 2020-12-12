Харьковский гимнаст Владислав Грико стал чемпионом Европы в командном зачете!

12 декабря 2020 г. 18:19
Автор: Виталий Лабскир
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Огромный успех мужской сборной Украины по спортиваной гимнастике с харьковчанином Владиславом Грико в составе.

Сборная Украины, в состав которой помимо Грико входили Петр Пахнюк, Игорь Радвилов, Евгений Юденков и Роман Ващенко, завоевала сегодня золотые медали в командном зачете на чемпионате Европы, проходящем в турецком городе Мерсин.

Украина по сумме всех снарядов получила 248.963 балла, опередив более чем на 4 балла ближайшего преследователя - Турцию.

Следует отметить, что cборная Украины выступала без своего лидера Олега Верняева и, тем не менее, сумела выиграть чемпионат Европы.

Для 23-летнего Владислава Грико это пока самый громкий успех в его спортивной карьере.

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