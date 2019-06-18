Харьковский лучник Виктор Рубан остался без наград на чемпионате мира

18 июня 2019 г. 18:49
Автор: Виталий Лабскир
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Олимпийский чемпион-2008 харьковский лучник Виктор Рубан выступил на чемпионате мира-2019 в голландском Хертогенбосе.

В индивидуальном турнире Рубан показал в квалификации лишь 123-й результат и даже не сумел пробиться в турнир с прямым выбыванием.

В командном турнире мужская сборная Украины с Рубаном в составе в 1/16 финала победила сборную России - 6:0 (56:54, 59:56, 55:50). А вот дальше, в 1/8 финала, украинские лучники уступили хозяевам чемпионата мира - голландцам - 2:6 (55:53, 53:54, 54:60, 53:57).

 

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