Харьковский лучник Виктор Рубан сумел пройти один круг на Кубке мира в Берлине

25 июля 2018 г. 15:43
1 просмотр

Олимпийский чемпион Пекина-2008 37-летний харьковский лучник Виктор Рубан по-прежнему остается одним из ведущих украинских спортсменов в стрельбе из лука. Правда, на международных соревнованиях Рубан уже довольно давно не попадает на призовые места.

На розыгрыша Кубка мира в Берлине Рубан, квалифицировавшись 69-м, сумел пройти первый круг турнира с прямым выбыванием, победив 6:0 (26:25, 30:27, 29:28) голландца Яна ван Тонгерена.

А вот следующий этап - стадия 1/32-й финала оказалась для Рубана непроходимой. Виктор уступил канадцу Кристиану Дуэнасу 3:7 (28:24, 27:30, 27:29, 27:27, 23:27) и выбыл из дальнейшей борьбы за награды.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.