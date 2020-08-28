Харьковский "Металл" огласил заявку на сезон

Накануне первого официального матча в истории харьковского "Металла" стал официально известен состав исполнителей этой команды.

Как сообщил "Металл" на своей странице в Facebook, взаявочный список команды на сезон 2020/21 гг. вошел 21 футболист – 3 вратаря и 18 полевых игроков, в том числе играющий главный тренер Александр Кучер.

Заявка «Металла»:

вратари: Артур Денчук, Даниил Каневцев, Виталий Чеботарев;

защитники: Дмитрий Антонов, Александр Кучер, Сэмюэль Мандей, Александр Мизюк, Евгений Стрельцов, Виталий Федорив, Николай Ярош;

полузащитники: Максим Багачанский, Алексей Горяинов, Егор Демченко, Евгений Лозовой, Владислав Нехтий, Антон Поступаленко, Андрей Ралюченко, Сергей Романов;