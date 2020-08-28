Харьковский "Металл" огласил заявку на сезон

28 августа 2020 г. 16:59
Автор: Виталий Лабскир
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Накануне первого официального матча в истории харьковского "Металла" стал официально известен состав исполнителей этой команды.

Как сообщил "Металл" на своей странице в Facebook, взаявочный список команды на сезон 2020/21 гг. вошел 21 футболист – 3 вратаря и 18 полевых игроков, в том числе играющий главный тренер Александр Кучер.

Заявка «Металла»:
вратари: Артур Денчук, Даниил Каневцев, Виталий Чеботарев;
защитники: Дмитрий Антонов, Александр Кучер, Сэмюэль Мандей, Александр Мизюк, Евгений Стрельцов, Виталий Федорив, Николай Ярош;
полузащитники: Максим Багачанский, Алексей Горяинов, Егор Демченко, Евгений Лозовой, Владислав Нехтий, Антон Поступаленко, Андрей Ралюченко, Сергей Романов;
нападающие: Сергей Давыдов, Евгений Рязанцев, Руслан Фомин.
 

 

 

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