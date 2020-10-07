Харьковский «Металл» подписал футболиста, игравшего в минувшем сезоне за ФК «Сочи»

07 октября 2020 г. 15:04
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский футбольный клуб Второй лиги «Металл» заключил контракт с игроком, выступавшем в молодежном первенстве России

«Металл» на своей странице в Facebook сообщил о подписании 19-летнего защитника Никиты Теплякова, родившегося в городе Коростень Житомирской области и тренировавшегося в харьковском училище физкультуры № 1.

В "Металле" Тепляков будет играть под 19-м номером

Минувший сезон Тепляков провел в молодежном первенстве России, выступая за ФК "Сочи". Новобранец "Металла" провел за "Сочи" 15 матчей, в которых отыграл 1209 минут.

Сайт "Трансфермаркет" указывает у Теплякова два гражданства - украинское и российское и оценивает трансферную стоимость этого футболиста в 125 тысяч евро.

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