Харьковский "Металлист 1925" одержал победу над солоницевским "Энергетиком"

Харьковский клуб второй лиги "Металлист 1925" в ходе тренировочного сбора провел контрольный поединок с командой "Энергетик" из Солоницевки.

Матч завершился победой "Металлиста 1925" - 2:1.

В составе харьковской команды забивали футболисты с похожими фамилиями - Ермоленко и Ермошенко. За "Энергетик" отличился Бидненко.

"Металлист 1925" провел этом матч не основным составом. Основной, как планировалось, должен был сыграть сегодня против перволигового "Нефтяника" из Ахтырки. Однако игра отменена из-за неблагоприятных погодных условий.