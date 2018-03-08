Харьковский "Металлист 1925" одержал победу над солоницевским "Энергетиком"

08 марта 2018 г. 12:22
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Харьковский клуб второй лиги "Металлист 1925" в ходе тренировочного сбора провел контрольный поединок с командой "Энергетик" из Солоницевки.

Матч завершился победой "Металлиста 1925" - 2:1.

В составе харьковской команды забивали футболисты с похожими фамилиями - Ермоленко и Ермошенко. За "Энергетик" отличился Бидненко.

"Металлист 1925" провел этом матч не основным составом. Основной, как планировалось, должен был сыграть сегодня против перволигового "Нефтяника" из Ахтырки. Однако игра отменена из-за неблагоприятных погодных условий.

Видео: 

"Металлист 1925" - "Энергетик" - 2:1

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