 

Харьковский "Металлист 1925" узнал очередность встреч с соперниками по Первой лиге

04 июля 2019 г. 16:12
Автор: Виталий Лабскир
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Cостоялась жеребьевка календаря Первой лиги украинского футбола в сезоне 2019/20 гг. Единственный представитель Харькова - "Металлист 1925" начнет турнир домашним поединком против "Ингульца" из Петрово.

Календарь первого круга выглядит для "Металлиста 1925" таким образом (указаны базовые даты туров):

1 тур. 27 июля 2019. "Металлист 1925" - "Ингулец"
2 тур. 3 августа 2019. "Балканы" - "Металлист 1925"
3 тур. 10 августа 2019. "Металлист 1925" - "Рух"
4 тур. 17 августа 2019. "Металлист 1925" - "Агробизнес"
5 тур. 24 августа 2019. "Арсенал-Киев" - "Металлист 1925"
6 тур. 31 августа 2019. "Металлист 1925" - "Черкащина-Академия"
7 тур. 4 сентября 2019. "Горняк-Спорт" - "Металлист 1925"
8 тур. 8 сентября 2019. "Металлист 1925" - "Минай"
9 тур. 14 сентября 2019. "Авангард" - "Металлист 1925"
10 тур. 21 сентября 2019. "Металлист 1925" - "Волынь"
11 тур. 28 сентября 2019. "Прикарпатье" - "Металлист 1925"
12 тур. 5 октября 2019. "Металлист 1925" - "Николаев"
13 тур. 11 октября 2019. "Черноморец" - "Металлист 1925"
14 тур. 19 октября 2019. "Металлист 1925" - "Оболонь-Бровар"
15 тур. 26 октября 2019. "Кремень" - "Металлист 1925".

При жеребьевке ПФЛ учла, что домашние матч двух команд, играющих в Харькове - "Металлиста 1925" и донецкого "Шахтера" должны быть разведены.

Видео: 

Жеребкування календаря змагнь чемпіонату України у Першій лізі сезону 2019/20

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