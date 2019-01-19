Харьковский "Политехник" не сумел "спасти" игру против БК "Запорожья"

19 января 2019 г. 18:05
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Зрелищным и державшим в напряженрии в буквальном смысле до последней секунды получился матч украинской баскетбольной Суперлиги между "Запорожьем" и харьковским "Политехником".

За минуту до конца четвертой четверти "Политехник уступал 77:84, однако сумел значительно сократить этот отставание и был близок к тому, чтобы перевести игру в овертайм.

На последней секунде заключительной четверти при счете 84:81 игрок "Политехника" Антон Рочняк совершил трехочковый бросок, но, увы, не попал не только в кольцо, но даже в баскетбольный щит.

В итоге победа "Запорожья" 84:81 (18:20, 17:14, 24:24, 25:23). У "Политехника" это уже 15-е поражение в 19-ти проведенных матчах Суперлиги.

Видео: 

БК "Запоріжжя" - БК "Політехнік": Відео гри

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