Харьковский "Политехник" не удержал победу над "Химиком" в первом четвертьфинальном матче плей-офф

28 марта 2019 г. 17:41
Автор: Виталий Лабскир
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В украинском клубном баскетболе началась стадия плей-офф. В одной из четвертьфинальных пар встречаются вторая команда по итогам регулярного чемпионата Суперлиги "Химик" (Южный) против седьмой - харьковского "Политехника".

"Политехник", не являющийся фаворитом, едва не сотворил сенсацию в первом матче, проходившем в Южном, Одесской области. "Химик" сумел вырвать победу лишь в заключительной, четвертой четверти.

Матч завершился со счетом 83:81 (24:16, 21:24, 14:26, 24:15) в пользу "Химика".

Теперь серия до двух побед переезжает в Харьков.

Видео: 

Лучшие моменты игры "Химик" - "Политехник" 27.03.2019

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