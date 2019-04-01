Харьковский "Политехник" вылетел на стадии 1\4 финала плей-офф

01 апреля 2019 г. 16:45
Автор: Виталий Лабскир
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Для баскетболистов харьковского "Политехника" завершился сезон.

По итогам регулярного чемпионата в украинской Суперлиге "Политехник" занял 7-е место и в 1/4 финала плей-офф встретился со 2-й командой по итогам сезона - "Химиком" из Южного, Одесской области.

Первый матч в Южном завершился минималльной победой "Химика" - 83:81. А вот ответный поединок в Харьков вышел менее конкурентным и "Химик" праздновал победу - 90:66.

Таким образом, "Политехник" проиграл 0-2 серию до двух побед и прекратил борьбу за чемпионство.

Видео: 

Політехнік - Хімік. Топ-моменти. 30.03.2019

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