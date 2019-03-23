Харьковский "Политехник" завершил победой регулярный чемпионат Суперлиги

23 марта 2019 г. 14:37
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский "Политехник" в заключительном туре украинской баскетбольной Суперлиги играл в гостях против "Киев-Баскета".

Матч завершился минимальной победой "Политехника" - 76:75. При этом игрок "Киев-Баскета" Вячеслав Петров на последней секунде заключительной четвертой четверти попал в кольцо харьковской команды с середины площадки. Но этот зрелищный трехочковый бросок позволил "Киев-Баскету" разве что проиграть с минимальным счетом.

"Политехник" завершил регулярный чемпионат с 9 победами и 19 поражениями на 7-м месте.

В 1\4 финала плей-офф соперником "Политехника" будет "Химик" из Южного, занявший 2-е место.

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Топ моменти Київ-Баскет - Політехнік | Суперліга Парі матч 22.03.2019

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