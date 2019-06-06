Харьковский прыгун в высоту Богдан Бондаренко выиграл этап Бриллиантовой лиги!

06 июня 2019 г. 23:50
Автор: Виталий Лабскир
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Прыгун в высоту из Харькова Богдан Бондаренко пропустил два года, залечивая травму. После неудачного первого старта второй оказался триумфальным.

В мае на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае Бондаренко, показав скромные 2 м 19 см, занял 10-е место.

Зато поздним вечером 6 июня на аналогичном этапе в Риме Богдан сумел преодолеть планку на высоте 2 м 31 см, причем с первой попытки, что принесло ему 1-е место.

Уже в ранге победителя Бондаренко совершил одну неудачную попытку на 2 м 33 см, и прекратил выступление.

Прыжок на 2 м 31 см, помимо того, что сделал харьковчанина победителем этапа Бриллиантовой лиги в Риме, еще и стал повтороением лучшего результата сезона в мире.

 

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