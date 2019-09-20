 

Харьковский врач донецкого "Олимпика" оказал первую помощь пострадавшим в ДТП

20 сентября 2019 г. 19:21
Автор: Виталий Лабскир
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Футболисты донецкого "Олимпика" ехали на своем клубном автобусе во Львов на матч украинской Премьер-Лиги против ФК "Львов". По пути, в Житомирской области, произошло ДТП. Пострадавшим была необходима медицинская помощь.

Врачом в ФК "Олимпик" работает харьковчанин Юрий Кривенко. Пока существовал ФК "Харьков", Кривенко был врачом этой харьковской команды.

Сегодня, как сообщил Facebook "Олимпика", Юрий Кривенко оказал пострадавшим первую медицинскую помощь. К счастью, все участники аварии остались живы. «Олимпийцы» обогрели их чаем и снабдили теплыми вещами. Дождавшись приезда полиции и кареты скорой помощи, донецкая команда продолжила свой путь во Львов.

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