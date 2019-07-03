Харьковский вратарь во второй раз стал тбилисским динамовцем

31-летний харьковский футбольный вратарь Сергей Литовченко вновь оказался в самом титулованном клубе Грузии - "Динамо" (Тбилиси).

Официальный сайт "Динамо" разместил фото Литовченко с надписью по-украински: "Сергій Литовченко. Ласкаво просимо".

Тбилисское "Динамо" заключило контракт с Литовченко до конца 2020 года.

В 2017 году Литовченко, выступая за "Динамо" (Тбилиси), стал серебряным призером чемпионата Грузии, после чего успел поиграть в Азербайджане за "Кяпаз" из Гянджи и в Украине за "Черноморец" из Одессы.