 

Харьковский вратарь во второй раз стал тбилисским динамовцем

03 июля 2019 г. 18:43
Автор: Виталий Лабскир
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31-летний харьковский футбольный вратарь Сергей Литовченко вновь оказался в самом титулованном клубе Грузии - "Динамо" (Тбилиси).

Официальный сайт "Динамо" разместил фото Литовченко с надписью по-украински: "Сергій Литовченко. Ласкаво просимо".

Тбилисское "Динамо" заключило контракт с Литовченко до конца 2020 года.

В 2017 году Литовченко, выступая за "Динамо" (Тбилиси), стал серебряным призером чемпионата Грузии, после чего успел поиграть в Азербайджане за "Кяпаз" из Гянджи и в Украине за "Черноморец" из Одессы.

 

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