Харьковское "Динамо" разгромило аутсайдера украинской хоккейной лиги

В заключительном матче 14-го тура украинской хоккейной лиги харьковское "Динамо" принимало "Волков" из Броваров и одержало убедительную победу.

После двух таймов счет был ничейным - 3:3, зато в заключительном, третьем, динамовцы закинули пять безответных шайб, и в итоге вышло 8:3.

Следует отметить, что хет-трик сделел лучший бомбардир "Динамо" Владимир Чердак плюс сделал еще три результативный передачи.

Еще один хоккеист харьковской команды Никита Олейник и вовсе набрал в этом матче 7 очков по системе "гол+пас", сделав 7 результативных передач.

У "Динамо" стало 18 очков. Харьковчане располагаются в турнирной таблице на 4-м месте.