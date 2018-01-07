Харьковское "Динамо" разгромно проиграло лидеру УХЛ

07 января 2018 г. 16:05
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Хоккеисты харьковского "Динамо" в первом в своем матче в 2018 году встречались в Дружковке с лидером украинской хоккейной лиги донецким "Донбассом".

После первого периода счет был ничейным - 0:0. После второго "Донбасс" минимально выигрывал - 2:1. А вот в третьей 20-минутке харьковчане "посыпались", пропустив пять безответных шайб.

В итоге - 7:1 в пользу "Донбасса".

У "Донбасса" это 25-я победа в 25-ти проведенных матчах в УХЛ в нынешнем сезоне. И, как следствие, 75 очков и безоговорочное лидерство. "Динамо", имея 26 очков, занимает 4-е место.

Видео: 

УХЛ. "Донбасс" - МХК "Динамо" 7:1. Обзор

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