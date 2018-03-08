Харьковское "Динамо" вышло в полуфинал плей-офф украинской хоккейной лиги

В четвертьфинале плей-офф УХЛ хоккеисты харьковского "Динамо" смогли сломить сопротивление "Галицких Львов".

Победитель противостояния определялся по итогам двух матчей. В первом, в Харькове, была зафиксирована ничья - 2:2. В ответном, в Новояворовске, "Динамо" сумело одержать минимальную победу - 4:3.

Победную шайбу менее чем за 5 миниту до окончания третьего периода закинул Никата Олейник.

В полуфинале соперником "Динамо" будет победитель регулярного чемпионата и действующий чемпион Украины донецкий “Донбасс”.