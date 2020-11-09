Хет-трик. Каждый гол – одним касанием

09 ноября 2020 г. 17:04
Автор: Виталий Лабскир
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Феерический матч в чемпионате Италии для бывшего футболиста донецких клубов «Металлург» и «Шахтер»

В матче 7-го тура итальянской серии «А» «Рома» выиграла у «Дженоа» - 3:1. При этом все три мяча за «Рому» забил  армянский футболист Генрих Мхитарян, поигравший во время украинской части своей карьеры за «Металлург» и «Шахтер».

Следует отметить, что каждый из голов этого хет-трика Мхитарян забил в одно касание мяча. В первом случае – головой после навеса с углового, во втором и третьем случае – правой ногой.

Видео: 

Henrikh Mkhitaryan scores Roma Hat-Trick (All 3 Goals) | Genoa 1-3 Roma | Top Moment | Serie A TIM

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