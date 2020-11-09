Хет-трик. Каждый гол – одним касанием

Феерический матч в чемпионате Италии для бывшего футболиста донецких клубов «Металлург» и «Шахтер»

В матче 7-го тура итальянской серии «А» «Рома» выиграла у «Дженоа» - 3:1. При этом все три мяча за «Рому» забил армянский футболист Генрих Мхитарян, поигравший во время украинской части своей карьеры за «Металлург» и «Шахтер».

Следует отметить, что каждый из голов этого хет-трика Мхитарян забил в одно касание мяча. В первом случае – головой после навеса с углового, во втором и третьем случае – правой ногой.