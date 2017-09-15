Хитров взвесился и посмотрел сопернику в глаза перед боем

15 сентября 2017 г. 19:17
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Украинский боксер среднего веса Евгений Хитров, выигравший шесть лет назад чемпионат мира по любителям готовится к выходу в ринг против американца Деррика Финдли. Это будет 16-й бой Хитрова на профессиональном ринге и первый после единсвенного поражения.

Хитров будет драться с Финдли в американском городе Машантукет (штат Коннектикут).

В ходе церемонии взвешивания Хитров оказался почти на килограмм легче, чем Финдли. Вес украинского боксера 74,38 кг, американского - 75,29 кг.

После чего соперники провели дуэль взглядов, и теперь встретятся в ринге.

 

 

Видео: 

Евгений Хитров vs. Деррик Финдли. Церемония взвешивания. #KhytrovFindley

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