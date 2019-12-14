Хоккеист подрался в двух подряд матчах

14 декабря 2019 г. 17:57
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Могучий 42-летний словацкий хоккеист команды НХЛ "Бостон Брюинз" Зденек Хара демонстриурует свою уже не совсем молодецкую удаль.

"Бостон" в рамках регулярного чемпионата НХЛ играл против "Вашингтон Кэпиталз", а на следующий день - против "Тампа-Бей Лайтинг".

В матче против "Вашингтона" "супертяж" Хара, чей рост составляет 2 метра 06 сантиметров и вес близок к 120-ти кг, подрался в середине первого периода против Тома Уилсона. В матче против "Тампа-Бей" под горячую руку Хары угодил уже на 27-й секунде первого периода Патрик Марун. И Уилсон и Марун заканчивали драки лежа на льду.

Хара, как и подобает, получил оба раза по 5 штрафных минут за драку.

Остается добавить, что оба матча команда Хары - "Бостон" проиграла с однинковым счетом - 2:3

Видео: 

Tom Wilson Fights Zdeno Chara... This Is A Fight You've Been Waiting To See

Zdeno Chara Fights Patrick Maroon For His Second Fight In Two Days!

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.