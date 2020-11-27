Хоккеист, получивший лезвием конька в глаз, вынужден завершить карьеру

Последствия тяжелейшей травмы не позволяют полноценно играть в хоккей.

8 месяцев назад в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Монреаль Канаденс" хоккеист "Монреаля" Артурри Лекхонен на пятачке у ворот своей команды, падая, угодил лезвием конька в глаз сопернику - Джонни Бойчаку. Бойчак почувствовал адскую боль и распластался на льду. Затем, схватившись за глаз, он убежал в раздевалку.

На веко Бойчаку было наложено 90 швов, и он, вернувшись на серию плей-офф, провел даже три матча.

Но, увы, теперь хоккеист объявил о завершении свой спортивной карьеры.

Зрительному нерву нанесен необратимый ущерб. Бойчак плохо видит перефирийным зрением, и шансов, что оно полноценно возвратится, нет.