Хоккеист потерял сознание после силового приема

21 ноября 2017 г. 18:22
Источник: Lenta.ru
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В хоккей играют настоящие мужчины. И даже иногда теряют сознание.

В матче регулярного чемпоината НХЛ нападающий «Оттавы Сенаторс» Марк Боровецки потерял сознание после силового приема защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендона Смита.

В середине третьего периода Смит попытался прервать проход Боровецки по левому флангу и толкнул его на борт, в результате чего форвард ударился головой и потерял сознание.

После этого между игроками обеих команд завязалась драка.

Судьи удалили Смита до конца матча, а Боровецки при помощи врачей и партнеров укатился в раздевалку.

 

Видео: 

Borowiecki needs help getting up after Smith sends him into the boards

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