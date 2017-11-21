Хоккеист потерял сознание после силового приема

В хоккей играют настоящие мужчины. И даже иногда теряют сознание.

В матче регулярного чемпоината НХЛ нападающий «Оттавы Сенаторс» Марк Боровецки потерял сознание после силового приема защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендона Смита.

В середине третьего периода Смит попытался прервать проход Боровецки по левому флангу и толкнул его на борт, в результате чего форвард ударился головой и потерял сознание.

После этого между игроками обеих команд завязалась драка.

Судьи удалили Смита до конца матча, а Боровецки при помощи врачей и партнеров укатился в раздевалку.