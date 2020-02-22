Хоккеист, ростом 165 см, сумел побить 193-сантиметрового соперника

22 февраля 2020 г. 13:46
Автор: Виталий Лабскир
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Курьезный эпизод в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречались "Филадельфия" и "Коламбус".

На последней минуте 2-го периода 165-сантиметровый хоккеист "Коламбуса" Натан Гербе абсолютно по правилам провел зрелищный жесткий силовой прием против лидера и капитана "Филадельфии" Клода Жиру. Жиру оказался на льду.

Одноклубник Жиру - 193-сантиметровый Трэвис Санхейм решил наказать Гербе за дерзость по отношению к капитану. В результате завязалась драка Давида против Голиафа - 165-сантиметрового Гербе против 193-сантиметрового Санхейма. Гербе умудрился победить. Он вошел в ближнюю дистанцию, после чего поборол и уронил Санхейма.

Сам же матч завершился победой "Филадельфии" в овертайме - 4:3.

Видео: 

Crowd Chants For Nathan Gerbe After Massive Hit On Claude Giroux And Answering To Travis Sanheim

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