Хоккеист травмировал соперника и тут же сам получил травму

Мгновенная карма.

В первом периоде 5-го матча плей-офф Кубка Стєнли между "Тампа-Бей" и "Бостоном" хоккеист Бостона Здена Хара откровенно "врезал" клюшкой в лицо Никите Кучерову из "Тампа-Бей".

Буквально через секунду упал от боли и сам Хара. Как оказалось, это ему шайба угодила в незащищенное место.

В конце концов оба хоккеиста смогли продолжить матч. Правда, Хара отправился на 4 минуты на скамейку штрафников, получив два малых штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Сам матч завершился победой "Тампа-Бей" в овертайме - 3:2. Эта победа позволила выиграть всю серию - 4-1 и выйти в следующий этап плей-офф Кубка Стэнли.