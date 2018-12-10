Хоккеист умудрился забить гол с лета в свои ворота

10 декабря 2018 г. 17:07
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Большое умение необходимо, чтобы попасть клюшкой по летящей шайбе. Но такое умение сыграло злую шутку с хоккеистом "Нью-Джерси" Энди Грином.

В матче регулярного чемпоината НХЛ между "Нью-Джерси" и "Анахаймом" в третьем периоде при счете 4:4 Грин попытался отвести угрозу от ворот своей команды и с лета отбил шайбу в воздухе. Вот только, как оказалось, отбил в сетку собственных ворот.

Поскольку в хоккее автоголы не вносятся в протокол матча, гол был записан на находившегося рядом игрока "Анахайма" Ондрея Каше.

Ниже на видео этого эпизода особенно хорошо виден "самострел" на последнем повторе.

Остается добавить, что основное время матча завершилось вничью 5:5. В овертайме счет не изменился. В серии же послематчевых буллитов победил "Анахайм".

 

Видео: 

Andy Greene Bats Puck Out Of Mid-Air To Score Devils' Third Own Goal In Same Game

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