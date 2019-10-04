 

Хоккеист въехал головой в борт и был госпитализирован

04 октября 2019 г. 13:49
Автор: Виталий Лабскир
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Спустя два дня после старта регулярного чемпионата НХЛ зафиксирована первая тяжелая травма.

Пострадал 33-летний чешский защитник "Далласа" Роман Полак.
 
В домашнем матче против ""Бостона" Полак не сумел ни притормозить ни сгруппироваться у борта и врезался в борт головой и плечом. Прямо со льда хоккеист был доставлен в больницу.
Видео: 

Roman Polak Stretchered Off After Nasty Fall Into The Boards

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