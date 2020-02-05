Хоккеист врезался во вратаря, чем спровоцировал массовую потасовку

05 февраля 2020 г. 20:09
Автор: Виталий Лабскир
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Вратарь в хоккее - фигура неприкосновенная.

В матче регулярного чемпоината НХЛ между "Бостоном" и "Ванкувером" хоккеист "Ванкувера" Джей Бигл решил праверить справедливость вышеприведенной аксиомы. Бигл взял и врезался в голкипера "Бостона" Туукку Раска.

Само собой, хоккеисты "Бостона" поспешили на помощь своему вратарю. Произошла потасовка.

Когда  же страсти утихли Бигл получил 2 минуты штрафа за нападение на вратаря плюс 10 минут за неспортивное поведение. При этом в "Бостоне" никто не был оштрафован.

Остается добавить, что Раск отыграл этот матч на ноль. "Бостон" одержал победу - 4:0. При этом 4-я шайба была заброшена как раз при реализации большинства, вследствие удаления Бигла.

 

Видео: 

Jay Beagle Gets Misconduct For Running Tuukka Rask

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