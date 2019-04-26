Хоккеист, врезавшись во вратаря, спровоцировал массовую драку

Хоккейных вратарей лучше не обижать.

Стартовал второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В первом матче в паре "Даллас" - "Сент-Луис" хоккеист "Далласа" Блейк Комо позволил себе в середине третьего периода въехать во вратаря "Сент-Луиса" Джордана Биннингтона.

Естественно тут же игроки "Сент-Луиса" ринулись наказать Комо, а хоккеисты "Далласа" стали заступаться за своего партнера.

Когда страсти улеглись, арбитр выписал для Комо два малых штрафа - за атаку голкипера во вратарской зоне и за грубую игру. Также был оштрафован за грубую игру партнер Комо, бросившийся на его защиту, и два игрока "Далласа".

Сам же матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Сент-Луиса", который, соответственно, повел 1-0 в серии до четырех побед.