Хоккеист, забив гол, снес вратаря и ворота

В ворота залетела не только шайба.

В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Бостоном" и "Каролиной" во втором периоде хоккеист "Каролины" Грег МакКегг сначала отправил шайбу в ворота "Бостона", а затем по инерции въехал сам, да еще и вместе с вратарем. При этом правила нарушены не были. Гол был засчитан, и "Каролина" повела 2:1.

С таким счетом завершился 2-й период. Зато в третьем "Бостон" провел четыре безответные шайбы и одержал, таким образом, победу 5:2, а также повел 1-0 в серии до четырех побед.