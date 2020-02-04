Хоккеиста побили после заброшенной шайбы

Хоккеист не смог порадоваться забитому голу, поскольку получил тумаков. Да и взятие ворот было аннулировано.

За минуту до завершения третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Далласом" игрок "Рейнджерс" Брендан Лемье поразил ворота "Далласа". Но за пару секунд до броска, он выбил клюшку из рук Джейми Бенна из "Далласа". За счет этой хитрости Лемье оказался без опеки и смог беспрепятственно нанести бросок по воротам.

Правда, тут же разозленный Бенн набросился на Лемье.

Арбитр, в конце концов, не засчитал гол и удалил Лемье на 2 минуты за атаку игрока, не владевшего шайбой, а Бенна - также на 2 минуты за грубую игру.

Счет же в матче в итоге не изменился. "Даллас" победил - 5:3.