Хоккеиста побили после заброшенной шайбы

04 февраля 2020 г. 18:24
Автор: Виталий Лабскир
26 просмотров

Хоккеист не смог порадоваться забитому голу, поскольку получил тумаков. Да и взятие ворот было аннулировано.

За минуту до завершения третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Далласом" игрок "Рейнджерс" Брендан Лемье поразил ворота "Далласа". Но за пару секунд до броска, он выбил клюшку из рук Джейми Бенна из "Далласа". За счет этой хитрости Лемье оказался без опеки и смог беспрепятственно нанести бросок по воротам.

Правда, тут же разозленный Бенн набросился на Лемье.

Арбитр, в конце концов, не засчитал гол и удалил Лемье на 2 минуты за атаку игрока, не владевшего шайбой, а Бенна - также на 2 минуты за грубую игру.

Счет же в матче в итоге не изменился. "Даллас" победил - 5:3.

 

Видео: 

Brendan Lemieux Knocks The Stick Out Of Jamie Benn Hands, Then Rifles In A Slick Goal, Doesn't Count

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.