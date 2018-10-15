Хоккеисты умудрились не закинуть шайбу, выйдя вдвоем против вратаря

НХЛ считается сильнейшей хоккейной лигой мира. Но, как оказалось, и в ней бывают ситуации, когда не реализуются, казалось бы, стопроцентные моменты.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Виннипегом" и "Каролиной" два игрока "Виннипега" Николай Элерс и Патрик Лайне вышли против вратаря "Каролины" Петра Мразека и умудрились не забить. Мразек парирорвал бросок Элерса.

Этот эпизод произошел во втором периоде при счете 0:0. Сухим оставался счет вплоть до третьего периода, в котором было закинуто 4 шайбы, и "Виннипег" победил - 3:1.